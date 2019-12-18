在台灣講到Sandy，很多人會第一聯想到金鐘獎最佳主持人吳姍儒，殊不知台北市立動物園也有同名的可愛小動物，牠就是小爪水獺「Sandy」。

「Sandy」的小寶寶，保育員為他命名為「小蝸」（蔡伊琳攝）。（台北市立動物園提供）

還有人記得溫帶區的小爪水獺「Sandy」(母)嗎？「Sandy」和現在水獺家族大家長「Hugo」(公)是當初一起進到台北市立動物園的姐弟，隨著「Hugo」與園內的「Nina」(母)配對成功後，大家似乎就越來越少聽到有關於「Sandy」的消息。動物園持續與外部單位合作， 2016年好不容易將牠送往園外進行配對，卻以失敗收場。但偷偷告訴大家一個小祕密，「Sandy」回到台北市立動物園後，在一年前已經順利建立起自己的家庭，還生下了一隻小寶寶，被保育員取名為「小蝸」。

小爪水獺「Sandy」和小寶寶「小蝸」。（台北市立動物園提供）

小爪水獺生活於東南亞的溪流環境中，身材嬌小的牠們在野外成群活動，會由父母帶著不同年齡層的小孩，形成一個緊密的家庭，所以園內在照顧小爪水獺時，會儘量避免小爪水獺單獨生活。多年前從國外來到台北市立動物園的「Sandy」，2017年結束借殖生活，從花蓮回到台北以後，因為血緣考量，遲遲沒有找到新的雄性個體跟她混群，經過跨機構溝通協調，總算在去年新加坡動物園送來了一隻雄性個體「Bob」，成功與「Sandy」配對，建立起新的小爪水獺家庭。

小爪水獺「小蝸」長大了唷！（台北市立動物園提供）

「Sandy」和「Bob」年紀相仿，都是2010年出生的個體，但以小爪水獺來說，9歲才懷上第一胎稍嫌太晚，幸好「Sandy」在今年九月順利產下她的第一個寶寶「小蝸」。一家三口目前在後場裡面生活，而新上任的媽媽「Sandy」是一位神經有些大條的母親，保育員有好幾次觀察到「Sandy」叼著「小蝸」到戶外場地，就不再管寶寶的場面，甚至「小蝸」在還未到學游泳的年紀時，就曾被「Sandy」叼著放入水裡自行離開。

睡的迷迷糊糊的小蝸（蔡伊琳攝）。（台北市立動物園提供）

好在「Bob」是一位非常細心的好爸爸，才沒有讓意外事故發生。所以在觀察他們一家子時，時常看到「Sandy」叼著「小蝸」，「Bob」緊跟在後面的景象。只要老婆做出什麼驚「獺」舉動時，「Bob」就會趕緊上前將寶寶叼回巢穴中，真是讓人哭笑不得。但或許因為媽媽這麼亂「趕進度」的關係，跟隔壁「Nina」家的小寶寶相比，「小蝸」超早就學會游泳了。

小爪水獺因為可愛的外形以及嬌小的身體，開始被販賣到寵物市場中，讓民眾飼養。但小爪水獺終歸是野生動物，靈巧的身形、強大的破壞力、擁有肉食動物尖銳的牙齒以及群居的特性，並不見得適合被當作寵物飼養，也由於寵物市場的需求，嚴重衝擊到小爪水獺野外族群的存續，國際間已透過華盛頓公約，禁止小爪水獺的買賣行為。

在此呼籲民眾，野生動物終究有演化上獨具的野性，野外環境才是他們真正的家，千萬不要私自飼養野生動物。至於要在哪裡才看得到「Sandy」、「Bob」及「小蝸」一家子呢？因為場地調度困難的關係，怕暫時無法跟大家碰面了，但還是歡迎大家先前往熱帶雨林區以及溫帶區看看「Nina」一家不同組別逗趣的身影。

(中時電子報)