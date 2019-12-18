廷鑫(2358)通過IATF 16949認證，將正式大量出貨鋁合金扣件材料，可望搶佔電動車輕量化趨勢下持續大幅成長的市場。今日股會開高後，不斷衝高盤中多頭強鎖漲停板16.7元。

廷鑫已送樣給下游客戶反覆測試，待通過終端客戶認證後，將可取得長期穩定訂單，預計明年下半年大量出貨。廷鑫預計投入6.2億元的擴產計畫，已通過經濟部投資台灣事務所「中小企業加速投資行動方案」審議核准，目前正著手進行中，規劃在原有產線上建構智慧機械，提高產能，並在不影響產能的情況下添置設備投產，產能逐步提升，接軌鋁合金扣件材料的量產需求，預料明年鋁合金扣件材料營收將可望翻倍。

廷鑫是亞洲目前唯一有能力供應鋁合金扣件的廠商，可提供3.5吋～12吋規格齊全的高附加價值產品，適用於船舶、航太、電動車等輕量化產業趨勢。經過一年的穩紮穩打，實際導入ISO/IATF16949規範並通過認證，將可服務下游汽車扣件廠。

廷鑫指出，各國訂定的減碳法規目標下，燃油車將陸續往電動或替代能源車，且車輛每減重10％，能源消耗就降低6％至8％，電動車等新能源車朝輕量化發展已是大勢所趨。鋁合金擁有質輕、耐蝕、耐熱、防磁等特性，適用於冷卻系統、轉向系統、動力系統等的扣件，型態包含螺絲、螺帽、華司、拉釘、鉚釘等，每台車平均使用2,500顆至3,000顆扣件，在趨勢與法規的要求下，將會增加鋁合金扣件的應用層面。

(時報資訊)