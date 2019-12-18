半導體產業復甦猶如護國神山，除了挹注台灣電子股動能，一舉推升台股站上1萬2000點大關之外，也成為驅動亞洲科技股的一大動能，讓以資訊技術為配置主軸的亞太科技基金績效，今年來名列亞洲區域股票型基金前茅，前五名平均報酬達三成，是同類型平均的一倍。

Lipper統計，復華亞太神龍科技、凱基台商天下、摩根東方科技、統一亞洲新科技能源等四檔基金今年來報酬逾三成表現最為亮眼，進一步分析持其產業配置，多以資訊技術、電子設備及半導體類股為主，個股則多有台積電、超微半導體、三星電子等知名大廠入列。

摩根大通發布研究報告指出，半導體產業2020年將復甦，推估整體營收將成長4%~7%，獲利成長8%~12%；國際半導體產業協會亦發布最新預測報告認為，全球晶圓廠2020年設備支出可望再創歷史新高。

據統計，MSCI亞太資訊科技指數今年來漲幅達40%，同期間MSCI亞太指數僅上漲16%，其主要成分股包括台積電、聯發科及三星電子等知名半導體大廠。投信業者認為，美、中、台、日等亞太科技龍頭廠已成為引領全球新科技趨勢指標，隨貿易戰不確定因素淡化、AIoT與5G應用蓬勃發展，將持續挹注半導體及相關亞太科技股表現，將是2020年產業布局不可或缺的亮點。

復華亞太神龍科技基金經理人林子欽表示，展望2020年，亞太科技股可望有較好表現，主要受惠手機等行動裝置在5G題材帶動，以及伺服器市場重新啟動資本投資等題材，此外，因貿易戰加速陸廠供應鏈「去美化」，也將增添相關電子供應鏈產業動能，持續看好半導體及蘋果供應鏈及5G概念等族群。

(時報資訊)