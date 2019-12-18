今天是宏碁(2353)創辦人施振榮75歲生日，Stan哥曾在五年前（2014年）生日時與媒體朋友分享他當時70歲的生日感言，時隔五年，來到Stan哥的75歲生日這天，Stan哥說他今年才剛剛5歲，因為人生七十又一回，他也選在生日這天發表感言，除了分享他過去這幾年所投入的重要工作外，他的斜槓人生愈發精彩。宏碁早盤股價守紅盤。

施振榮才在月初擔任科文(又又)融公司董事長，科文(又又)融公司將加速推動台灣藝文展演產業化。

科文(又又)融公司由宏榮投資（代表人施振榮）、仁創投資（代表人陳立恒）、台灣造雨（代表人王文漢）、台新創業投資（代表人鄭家鐘）發起，初期以4000萬元資金開始運作，之後將爭取文策院國發基金與中華電信加入參與投資。

這是施振榮退休後，少數親上第一線擔任董事長。董事會也通過，為強化投資審核陣容，將設立「文化內容製作委員會」，並由前國藝會執行長陳錦誠擔任召集人。

(時報資訊)