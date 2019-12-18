中央研究院表示，台灣受惠於貿易轉單及台商回流、半導體設備增溫帶動內需，將今年經濟成長率由原估的2.01%調升至2.62%；展望明年(2020年)，大環境仍充滿不確定性，台灣經濟仍呈現「外冷內溫」，預估2020年台灣實質經濟成長率為2.58%。

中研院副院長黃進興表示，今年中以「風中飄盪」對台灣經濟做注解，受到中美貿易戰讓台灣貿易承受風險，美中也影響全球貿易及國際組織紛調降全球經濟成長預估，台灣則有台商回流因素支持；目前美中達第一階段協議，展望2020年，轉單及台灣回流熱潮，明年是否持續為觀察重點。

中研院經濟所所長陳恭平指出，今年美中貿易戰可說觸目驚心，各國對經濟預測起伏，而美中雖達成第一階段協議，但實質內容尚未確定，近來美股聞風不動，明年全球經濟景氣的不確定性仍存，美國及台灣有總統大選，英國脫歐影響歐盟經濟。

中央研究院經濟研究所今日發布今年台灣最新經濟成長率(GDP)預測值，由今年中下修的2.01%，上調至2.62%。中研院表示，受制於美中貿易對峙僵局延續與海外需求疲軟，全球經濟成長動能明顯轉弱，然而我國受益於貿易轉單效應、台商回流投資升溫及半導體設備投資擴增等因素下，帶動內需成長，第三季台灣實質GDP成長率達2.99%，預期國內投資回溫與投資增加，將2019年經濟成長率調升至2.62%。

展望2020年，我國將持續受到貿易轉移與投資匯回效益，內需可維持穩定成長，惟全球經濟前景仍因貿易紛擾尚未落幕與中國內需放緩日益明顯，擴張動能將趨緩，中研院預估2020年台灣實質經濟成長率為2.58%。

(時報資訊)