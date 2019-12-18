苗栗縣衛生局抽測售湯圓17件都合格。〔謝明俊攝〕

冬至將近，民間有吃湯圓的習俗，苗栗縣衛生局為使消費者吃得安心，針對本縣超市、大賣場、傳統市場等進行市售湯圓及內餡食品抽驗，檢驗項目為防腐劑、甜味劑及著色劑等，共計抽驗17件，檢驗結果均符合規定。

冬至向來是我國民間重要節慶日子，多數家庭都會吃湯圓，以象徵全家團圓的意義，因此，衛生局特別針對市售湯圓及內餡食品抽驗，以確保民眾吃的健康又安全。

衛生局呼籲食品製造業者應做好自主管理，並依規定遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，違者將依食品安全衛生管理法第18條及同法第47條第8款之規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局並強調，食品製造業者需依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」使用於產品，並於產品外包裝上清楚標示，以供消費者選購參考；然而消費者在選購食品時，也要注意產品外包裝標示之成分、有效日期及保存方式，共同維護食品安全。

(中時 )