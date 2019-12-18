高雄市代理市長(副市長)葉匡時昨貼出一張對照圖表示，韓不在時，都默默在為高雄做事，更列舉韓在高雄的13政績。前台北縣長周錫瑋看完對比圖，痛斥民進黨，「高雄人沒有對不起台灣，只有民進黨對不起高雄人！管碧玲根本就是鬼扯淡！虧妳還是高雄立委，無恥！」。

葉匡時昨(17日)在臉書貼出一張表，只見表上面列舉韓國瑜和陳菊的政績，葉指出不論是清疏量、登革熱病例、農品出口額、漁產外銷量、重大民間投資、弱勢餐食劵、改善道路面積、新闢道路面積、旅客住宿人次、建物買賣移轉、AQI空氣品質、修補雨水箱涵和刑案發生數，其績效都遠遠超過陳菊，但是第十三項「市長排名度卻都是落後陳菊」，他語重心長表示，「事實勝於雄辯」。

周錫瑋對此也在臉書回應，民進黨高雄市立委管碧玲曾嗆「那高雄人對不起台灣，是普遍的心情…」但他(周)都跟我們高雄的鄉親鼓勵說，不必覺得慚愧…」。周錫瑋氣憤開嗆，「高雄人沒有對不起台灣，只有民進黨對不起高雄人！」、「管碧玲根本就是鬼扯淡！虧妳還是高雄立委，無恥！」。

周錫瑋還表示「看看這張表，韓國瑜就任市長不到一年，樣樣都比陳菊的表現亮眼！刑案發生、登革熱病例，也比陳菊時期減少，但媒體排名不如陳菊～不用我說，你們也知道為什麼吧？」楊蕙如不見了，但民進黨豢養的網軍依然猖狂！請各位跟周錫瑋一起「打鬼」！

(中時電子報)