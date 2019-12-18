產險網路投保前三強分別是富邦產險、新安東京海上產險以及國泰產險等三家網路投保保費佔總投保金額的76％，其中富邦產險市占率逾50％。

富邦產險表示，在網路投保的投保，以機車險投保件數最多，旅平險次之。除了旅平險之外，該公司網路投保較具特色的保單如登山保險、路跑保險。至於新安東京海上公司網路投保的投保件數最多的項目是機車險（強制+任意險）。除了機車險外，該公司最具特色網路投保產險商品是該公司有針對熱愛三鐵活動（或路跑、游泳、自行車任一賽事）的族群所客製「旅行綜合保險+特定活動」保障組合。

國泰產險網路投保最多的則是旅綜險，國泰產險表示，隨著國人旅遊風氣盛、對旅遊不便保險的投保意識提高，由於國泰產險的旅綜被網友推薦是「投保一家可抵兩家」的超完善保單，因此，該公司網路投保件數最多的商品為旅遊綜合保險，每月投保件數都可破萬件。

(工商 )