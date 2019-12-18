郡宏光電經台經院專案辦公室輔導後，國發基金對該公司投資案正在評估當中，有望成為國發基金下一個投資廠商。郡宏光電挾著大股東郡是的技術、研發資源，期盼投入CPI膜、彩色薄膜、奈米銀和鍍銅等相關技術開發，要分食柔性OLED面板龐大商機。

郡宏光電是由日商郡是株式會社與台灣華宏新技，所合資成立專業生產導電膜廠商，歷經10年大環境產業循環洗禮，為了讓日本領先技術能留在台灣，希望藉由國發基金協助進行創新轉型，延續薄膜技術材料的研發。

自從三星在今年初發表了自家第一支折疊手機Galaxy Fold、華為也相繼發佈HUAWEI Mate X。2019年被稱為是折疊手機元年，根據資料預測，2020年起摺疊手機所使用的柔性OLED面板，將會大幅成長，而擁有軟性薄膜技術材料的廠商，業績也會大幅成長。

除了市占第一的日本日東電工（NITTO），同為薄膜等技術材料先趨的還有日本郡是（GUNZE）。日本郡是為台灣郡宏光電大股東，除了在台南官田廠成立研發中心，並找來GUNZE京都龜岡社長村上誠一，擔任郡宏薄膜事業部總經理一職，強化雙方合作關係。雙方共同開發，以及生產銷售觸控導電膜ITO之外，同時全力開發最新產品線，包括CPI膜、彩色薄膜、奈米銀和鍍銅等相關技術。

為了協助產業升級，行政院國發基金在今年初，委託台灣經濟研究院成立專案推動辦公室，主動發掘案源並提供投資諮詢輔導，希望結合民間資金，共同參與企業進行合併、收購、分割等，以促進產業轉型升級。目前該方案已經通過多家公司，並陸續撥款給予三顧、聯合再生、雅博生技、兆遠科技及群曜等。據了解，郡宏光電經台經院專案辦公室輔導後，則分別通過國發基金政策審與盡責調查，並進入最後的投資評估審查會議。

郡宏光電表示，OLED面板除了手機應用之外，未來包括消費型家電，醫療照護都會搭載使用，市場成長強勁，但是目前關鍵材料上游供應商仍集中在日本少數的公司。郡宏光電挾著大股東郡是、華宏的技術、研發資源，期盼投入CPI膜、彩色薄膜、奈米銀和鍍銅等相關技術開發，要分食柔性OLED面板龐大商機。

(工商 )