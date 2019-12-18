中央研究院估測的2020年台灣實質經濟成長率為2.58％，並調升2019年經濟成長率至2.62％，和主計總處預估的數據極度接近！

中研院研究員周雨田分析，台灣近月製造業PMI重回擴張軌道，外銷訂單跌幅逐步縮減，景氣有望逐漸回溫，然而，台商回流的成效與民間投資趨向是否積極持續，以及政府推動重大公共建設進程、促進產業轉型升級的發展等，均是台灣經濟能否持續穩健成長的考量關鍵。

2020年臺灣經濟情勢總展望會今（18）日舉行，中研院副院長黃進興主持，中研院經濟研究所「總體經濟預測小組」代表研究員周雨田負責報告。這是中研院經濟所每半年舉行一次的經濟情勢預測。

中研院副院長黃進興致詞時表示，受到國際間貿易爭端的影響，台灣外貿在2019年承受風險，中美貿易打打談談，影響到全球經濟景氣發展，歐洲、日本經濟體生產出口表現疲弱，中國經濟動能也有放緩現象，我國雖受台商回台投資，加上轉單效應，經濟上多所受惠，惟多數廠商心存保守觀望，擔心大環境仍充滿不確定性。

中研院經濟所長陳恭平表示，回頭看看今年情勢，需用「觸目驚心」來形容，中美貿易戰過程，出現了貿易抵制、科技管制、及各式談判技巧，全球經濟預測和各國股市也因談判變動，不斷上修或下調，中美近日雖然達成階段性協議，美股反而沒有像亞股一樣大漲，恐怕是對明年的大選年、英國脫歐等政經事件的防備態度。

(工商 )