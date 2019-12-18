據北市交通大隊資料，北市機車外送員平均每日兩起傷亡事件，根據道安委員會統計，2019上半年全台多達979人因機車事故死亡，平均一天就發生900件。產險業者表示，除了強制險之外，第三責任險、超額責任險及傷害險都是必備險種。

據指出，一位大學生去親戚家玩，借親戚的摩托車出門，一閃神撞上另一輛摩托車，因他的親戚並沒有投保任何機車險，結果這位大學生幫對方修車、醫藥費，加上再補償對方因受傷無法工作補償金等，最後兩造以20萬元和解，這一場車禍讓這位大學生苦不堪言。

產險業者表示，機車險一年只有幾百元，輕型一年保費是400多元，普通重型車是600多元，即使法定規定一定要投保的強制險投保率只有8成多，更遑論再投保其他機車險。

國泰產險表示，該公司推出「機不可失方案」，除基本第三人責任險及乘客險的保障，也提供千萬保障的超額責任險，擴大機車族保障範圍以降低意外發生時的賠償金額缺口，為駕駛人及乘客提供更高的理賠金額及更全面的保障，另外，還有車體竊盜，讓機車族群能夠擁有最全面保障！

根據試算一張全方位的機車險含第三責任綜合保險、乘客險、第三人超額附加條款、駕駛人、車體竊盜、機車火災事故車損以及強制險等，一年保費是2000元～2300元左右。

(工商 )