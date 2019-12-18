陽明山中山樓4年前由廣鎂營造雇用林姓、陳姓臨時工清洗溫泉井，不料2人吸入井內硫化氫死亡，一審認為廣鎂非職業安全衛生法規定的雇主判無罪，二審改判公司罰30萬元、公司負責人及工地現場副理各判刑6月、4月，可易科罰金，最高法院駁回上訴確定。

外送員死亡事件後，臨時工與雇主的法律關係曾引發討論，本案最高法院判決理由中指出，如果因臨時工契約因含有承攬性質無法適用職安法，無異縱容雇主得形式上以承攬契約名義規避責任，顯非事理之平，亦不符合前揭保障工作者安全及健康之立法目的。

判決指出，廣鎂公司2014年承攬自來水工程總隊發包的「陽明山中山樓溫泉取供設施統包工程」，2015年7月2日申請竣工，為避免工地現場溫泉井內汙垢影響驗收，於是僱工清洗溫泉井，廣鎂公司僱用臨時工林鍊根，並透過林僱用陳正直進行清洗。

20日上午8點多，廣鎂公司及負責工地現場的副理，讓沒有任何防範設備的2名臨時工貿然進入溫泉井清洗內壁之際，2人因持續吸入井內空氣中之硫化氫氣體昏迷，都中毒窒息死亡，直到晚上8點因林、陳的機車仍停在工地現場，現場副理才發現2人陳屍井內。

檢方起訴廣鎂公司違反職安法，公司負責人王男及工地現場副理申男業務過失致死罪，士林地院認為臨時工獨立從事勞動工作，獲致報酬，判決公司等無罪，高院認為臨時工承攬工作但仍與廣鎂屬勞動契約，逆轉改判有罪，廣鎂提上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )