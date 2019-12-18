美國經濟數據意外強勁，周二美股主要指數小漲，同步再創歷史新高。台股昨日由台積電衝高帶動台股創下逾29年半新高，今早台積電(2330)開低，整體資金動能略降，台股隨著台積電創高後整理，早盤指數小跌，守穩12000點大關。

美中首階段貿易協議進展明朗和樂觀的經濟數據，帶動美股續同步攀高，周二收盤，道瓊工業指數漲31.27點或0.11%，為28,267.16點。標普500指數連續第4個交易日創下歷史新高，標普500指數漲1.07點或0.03%，為3,192.52點。那斯達克指數漲9.13點或0.1%，為8,823.36點。

美股創新高，外資熱錢持續匯入，台股周二開高走高攻上12,000點大關，成交量放大至1,500億之上，權值最大的台積電及股王大立光(3008)扮演衝關雙箭頭，今早台積電、大立光以及聯發科(2454)等多頭指標均熄火，電子類股指數小跌，加上國泰金(2882)小跌，金融股指數亦微跌，電金均熄火，台股早盤開低，與台積電同步呈現創新高後整理之格局。

相對而言，中小型電子股今早表現相對突出，像是世界先進(5347)、中美晶(5483)股價上攻，家登(3680)股價更是續創新高，上櫃市場今早指數逆勢上揚。

回顧周二，美股三大指數再創新高，激勵周二台積電領軍電子權值股轉強，並推動台股突破12000點創下波段新高。台股今早量縮小幅壓回，明天台積電將除息2.5元，台積電填息走勢仍牽動投資人信心以及台股走勢。

(時報資訊)