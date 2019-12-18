劍麟(2228)第4季雖然展示架進入出貨淡季，且歐美假期影響，單季營收偏淡，但由於孫公司湖州劍力金屬製品進行盈餘轉增資，迴轉認列過往每年預提未分配盈餘稅，法人估計單季獲利挑戰2億元，創單季新高。2020年波蘭廠預計第1季量產，目前已經開始接單，後續可再新增新的訂單，將對2020年營運帶來貢獻。

劍麟10月、11月營收降至4億元以下，主要展示架進入出貨淡季，接下來歐美假期，營收仍將低迷，但董事會決議對孫公司湖州劍力金屬製品進行盈餘轉增資1200萬美元，相關稅務迴轉利益240萬美元將在第4季認列，預料帶動單季獲利創高。

劍麟在波蘭設立新廠，廠區1.32萬平方米，初期設置六條產線，目前已經爭取到第一筆ZF預縮式安全帶訂單，每年可貢獻2億元營收，預計第1季量產，法人估計第2季起單月貢獻營收爬升至約2000萬元，未來轉向系統及安全氣囊零組件也有望於波蘭廠生產，供應歐洲市場。

安全氣囊方面，過去受到Takata召回事件影響，Takata貢獻劍麟營收下滑，今年影響減緩。由於JSS去年4月併購Takata後著手新開發案，預估2020年新專案貢獻將逐漸顯現。

展望2020年，法人認為，因波蘭廠營收貢獻，加以預縮式安全帶持續成長，以及JSS新開發案陸續量產，預期劍麟營收有望挑戰50億元歷史新高，獲利方面，則觀察波蘭新廠初期的生產效率以及匯率表現變化而定。

(時報資訊)