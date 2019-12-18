為回應產業需求，內政部上午宣布，明年將開放83年次以後役男申請研發替代役，申請期限從20日起到明年7月21日，長達7個月，役期也有別於過去的3年，首次改為1年6個月。

內政部今天舉行記者會，宣布明年起，開放83年次以後，具醫療、社服、照護及科技研發等專長役男，可申請服社會役及研發替代役，員額各2000人。其中一般役申請時間為明年1月7日到22日。研發替代役申請期限則從20日起到明年7月21日。

役政署表示，不同的是，82年次以前的役男一般替代役役期1年、研發替代役3年；83年次以後役男一般替代役6個月(海外10個月)、研發替代役1年6個月。

役政署指出，明年一般替代役主要是供83年次以後，具醫療、社服、照護專長的役男，申請服社會役，以協助長照所需人力。研發替代役則是供83年次以後，具碩士以上學歷役男，於半導體，資訊、國防等22大產業，申請服研發替代役，以協助產業研發所需人力，讓優秀人才根留台灣。

對於研發替代役明年首度出現役期縮短的設計，役政署副署長沈哲芳說，原本83年次未開放服研發替代役，因為產業界一直呼籲政府繼續開放，役政署經與產業界充分溝通協調，並徵詢役男意見，評估後才設定了1年6個月的役期。

另外，因考量役男申請研發替代役要碩士以上學歷，有些學校畢業論文撰寫及指導教授的認同，不像大學4年一樣固定在6、7月，由於不希望優秀人才因申請時間較短而減少機會，所以才開放更長的時間申請。

內政部統計，明年替代役實施總員額預估為1萬6500人，其中含82年次以前出生役男3500人，及83年次以後出生役男1萬3000人。役別有研發、警察、消防、社會及公共行政等，其中公共行政役包括外交、體育、文化服務，含電競、圍棋、文化獎項及原住民族部落役。

(中時 )