藍軍選將傅大偉、綠營選將王美惠互相握手，展現民主風度。（廖素慧攝）

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統首先上台抽出4號。（廖素慧攝）

無黨身分參選的蔡永泉抽出7號即喊「lucky seven」。（廖素慧攝）

國民黨傅大偉抽中5號，高喊「五幸福」。（廖素慧攝）

民進黨王美惠抽到6號，大喊「六六大順」。（廖素慧攝）

無黨籍戴寧抽出3號，開心喊「OK」。（廖素慧攝）

陳泰山穿著掛滿星星的軍裝抽中1號。（廖素慧攝）

國政黨郭瑞豐抽出8號。（廖素慧攝）

無黨籍凌子楚抽到2號。（廖素慧攝）

2020嘉義市立委選舉18日抽籤，8名候選人都親自到場，藍軍傅大偉抽中5號，高喊政見「五幸福」，綠營王美惠抽到6號，大喊「六六大順」，藍綠陣營狹路相逢，比鄰而坐，2位選將互相握手，展現民主風度。

市選委會今天上午10時辦理立委抽籤，依序由黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統首先上台抽出4號，大喊「一定當選，是我當選」，第二個蔡永泉抽出7號即喊「lucky seven」，第三個國民黨傅大偉抽中5號，高喊「五幸福」，第四個民進黨王美惠抽到6號，大喊「六六大順」。

第五個無黨籍戴寧抽出3號，開心喊「OK」，第六個無黨籍陳泰山穿著掛滿星星的軍裝抽中1號，大喊「先總統蔣公復活，耶蘇復活，反侵略、反併吞」，第七個國政黨郭瑞豐抽出8號，喊出「發發發，一路發，一定贏到底」，第八個凌子楚抽到2號，他全程現場直播。

傅大偉由市長黃敏惠、競總主委胡懋麟等幹部陪同到選委會，抽完籤後，支持者簇擁並高喊「五幸福」凍蒜。

王美惠由競總主委黃俊森、小英之友會會長黃淑英及黨籍議員陪同抽出6號後，支持者也激喊「六六大順，順利凍蒜」。

(中時 )