全球避險情緒持續，2019年不動產表現火熱，重大不動產投資人出手大方，顯示了勢在必得的搶標趨勢，也反應出不動產基本面穩健。世邦魏理仕(CBRE)董事總經理朱幸兒認為，明年度地產將會出現三大挑戰，預估明年不動產市場持穩，各類資產類別收益率可能下修。

問：2019年不動產交易火熱，明年度怎麼看?

答：全球經濟仍呈現不定性的風險，需預留操作空間，不要見獵心喜，地點及資產類別需多元紮實佈局，預期明年不動產市場表現將持穩，不過，各類資產類別收益率可能下修。

問：明年投資市場展望?

答：資金充裕再加上低利環境維持不變，企業投資持續增加，台灣經濟持續增長，投資手投資策略越來越靈活，租金大致呈現向上走勢，不過，國際情勢多及兩岸關係都將埋下變數。另外，目前可投資的核心資產少，先前資產價格修正有限，部分不動產類別收益將面臨壓縮。

問：明年投資機會在那哪?

答：若站在防禦性投資方向考慮，市區辦公室中短期內租金將穩定成長，有利趨避風險，若是結構性投資方向考慮，工業廠房、倉儲物流及精華土地開發，都是不錯的選擇。另類投資，其實現前社會生鮮及藥品需求強勁，加上政策的支持，冷鏈物流是一項新的考慮選項。

問：明年地產三大挑戰為何?

答：1.商辦低空置新供給稀，企業租戶幾無選擇。今年A級商辦空置率降至5.05%，為18年來的新低，推升A級商辦租金創10年新高，外溢效果也使其他商圈受惠。台北市商辦在未來3年供給短缺，租賃市場轉為房東市場，面臨可出租選擇有限，預期企業租戶將採新租賃策略，包括共享空間或預租等。展望明年，預期明年平均租金將平穩成長，全年成長幅度不會高於5個百分點。

2.工業地產購置成本升，台商回流埋隱憂。台灣工業區土地平均地價已連續5年增長，受到供給短缺及其它因素例如人力等影響，拉長購置地產的評估期，甚至部分轉而評估東南亞等其他市場的機會。2020年工業地產投資市場仍將維持成長趨勢，不過，上升幅度將會放緩，也會因土地成本墊高導致報酬率下滑。

3.投資標的如鳳毛麟角，滿手現金反限縮回報。以2019年大型土地及商用不動產交易案來看，投資型買方積極購入核心資產，保險業者對商用不動產積極度明顯提升。明年度投資人避險心態不變，將持續採取靈活的投資策略，部分不動產類別的收益率恐將面臨壓縮。

(時報資訊)