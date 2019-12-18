中選會今天舉辦「全國不分區及僑居國外國民立委選舉政黨號次抽籤」，民進黨由副秘書長林飛帆代表抽籤抽中14號，喊出口號：「票投14實在做事」；國民黨由立委曾銘宗代表抽籤抽中9號，喊出口號：「護衛國家長治久安」。

國民黨由立院黨團總召曾銘宗代表抽籤並抽中9號。（黃世麒攝）

民進黨由副祕書長林飛帆代表抽籤並抽中14號。（黃世麒攝）

親民黨由立院黨團總召李鴻鈞代表抽籤並抽中3號。（黃世麒攝）

19個政黨抽籤號次結果依序為合一行動聯盟1號、中華統一促進黨2號、親民黨3號、安定力量4號、台灣基進5號、時代力量6號、新黨7號、喜樂島聯盟8號、國民黨9號、一邊一國行動黨10號、勞動黨11號、綠黨12號、宗教聯盟13號、民進黨14號、台灣民眾黨15號、台灣維新16號、台澎黨17號、國會政黨聯盟18號、台灣團結聯盟19號。

林飛帆受訪說，民進黨在過去一段時間做了很多改革，包含經濟、社會、政治、能源轉型，一步步推動讓台灣更壯大，才有辦法對抗來自中國的侵略與步步進逼。希望未來朝野政黨秉持這樣的信念思考如何壯大台灣，而不是依附中國或依附任何威權力量。

林飛帆表示，希望過去三年半執政成果，能在未來四年延續，這需要一個多數的國會、以台灣為主體的國會。這一次政黨票不分區提名，民進黨納入很多領域的多元代表，作為人民最好的選擇，希望過去政策能夠延續 。

親民黨總召李鴻鈞受訪說，這一次民進黨完全執政，我們只看到國會暴力，親民黨在國會扮演關鍵力量，是一個中間力量，3號代表第三勢力的結合與崛起。

新黨抽籤代表王炳忠受訪表示，7號形狀像是一把槍，雖然大家覺得新黨規模小，但重點在精準打擊，新黨7號打下民進黨。

(中時 )