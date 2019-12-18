安東尼戴維斯腳踝扭傷，今天挑戰溜馬必須缺陣，湖人在少了這位攻守大將之後整場比賽都和對手糾纏，直到被布羅格登投進超前分，最終102比105敗陣，客場14連勝無奈止步。
霍華灌籃得手，湖人在最後3分28秒反超前5分，透納兩罰俱中，溜馬7比0攻勢要回領先優勢，詹姆斯隨後兩罰得手，湖人再次逼平比數，布羅格登一條龍切入上籃得分，溜馬104比102，湖人喊出暫停，詹姆斯三分線外搶投失手，波普犯規停止時間，沙波尼斯兩罰中1，留下10.1秒給湖人最後一次反擊，隆多沒能把握住機會，湖人只能帶著遺憾離開印地安納。
沙波尼斯26分、10籃板、4助攻，透納16分、7籃板，布羅格登14分、5籃板、6助攻，華倫12分、5籃板，阿隆哈勒戴11分，麥康奈爾10分。
湖人當家球星詹姆斯手感欠佳，20投8中，但仍交出20分、9籃板、9助攻的準大三元成績單，霍華10次出手全部命中，20分、6籃板，布雷德利13分。
(中時 )
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