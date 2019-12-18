國民黨12月21日舉辦「1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」，將與罷韓群眾短兵相接，韓粉們也開始動員集結。當日活動預計下午1點11分開始，總統候選人韓國瑜則會在13點45分出場。
「高雄光榮週年慶大遊行」12點就會開始集結暖場，1點11分活動正式開始，緊接著各團隊致詞、立委參選人出場，1點45分韓國瑜、張善政出場後致詞，接著準備出發遊行。
遊行路線從凹仔底公園出發，沿路經過博愛二路、明誠二路、自由二路、新庄仔路、博愛三路、微笑公園（文自路），預計下午4點活動結束。
(中時電子報)
國民黨12月21日舉辦「1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」，將與罷韓群眾短兵相接，韓粉們也開始動員集結。當日活動預計下午1點11分開始，總統候選人韓國瑜則會在13點45分出場。
「高雄光榮週年慶大遊行」12點就會開始集結暖場，1點11分活動正式開始，緊接著各團隊致詞、立委參選人出場，1點45分韓國瑜、張善政出場後致詞，接著準備出發遊行。
遊行路線從凹仔底公園出發，沿路經過博愛二路、明誠二路、自由二路、新庄仔路、博愛三路、微笑公園（文自路），預計下午4點活動結束。
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