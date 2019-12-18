瑞芳警方出動空拍機，鎖定嫌犯位置，展開攻堅。（瑞芳警分局提供／許家寧新北傳真）

警方攻堅住宅壓制歹徒，場景逼真。（瑞芳警分局提供／許家寧新北傳真）

「搶劫，錢拿出來！」瑞芳彰化銀行昨天遭到1名歹徒闖入，對內連開好幾槍，突如其來的槍響伴隨著男子大喝聲，讓櫃台前辦理提款大嬸猶如驚弓之鳥，連忙閃避，原來是警方實施不預警防搶演練，場景逼真，讓民眾拍胸脯直喊「嚇死人！」

瑞芳警分局在昨天下午辦理金融機構防搶演練，飾演搶匪的刑警，持槍闖入瑞芳區彰化商業銀行，為增加真實性，飾演歹徒的刑警先用空包彈對櫃檯開一槍，喝令職員交出櫃內現金，還恫嚇不准報警，「誰報警就開槍打誰！」

行員第一時間記下歹徒的衣著、特徵、車號及逃逸方向，行員將所見的印象彙整給小組長做成記錄，警方根據情資與快打部隊組成圍捕崗哨，將歹徒逼進濱海公路旁一處廢棄住宅內，配合空拍機鎖定犯嫌位置，一舉攻堅將歹徒逮捕到案。

路旁民眾得知為金融機構防搶演練，鬆了一口氣，也大讚警方「真辛苦」。瑞芳警方表示，時值歲末，許多公司行號及金融機構都會開始有大筆金額進出。透過此次防搶暨攔截圍捕演練，提升銀行應變能力，也可強化轄區員警的協調配合度。

(中時 )