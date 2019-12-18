據《新京報》報導，18日，在新京報舉辦的主題為「中國經濟的定力與潛力」的「看2020財經峰會」上，北京市委常委、副市長殷勇表示，去年北京人均GDP為2.1萬美元，達到發達經濟體的標準。

殷勇進一步表示，今年前三季，北京全市地區生產總值較去年同期增長6.2％，預計全年仍將保持平穩增長，與此同時，北京的經濟結構、經濟動力、經濟發展方式加快轉變，城市正在經歷深刻轉型，現代化經濟體系正在加快形成。

(旺報 )