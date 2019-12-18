北京人均GDP2.1萬美元 已達發達經濟體標準 11:282019/12/18 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《新京報》報導，18日，在新京報舉辦的主題為「中國經濟的定力與潛力」的「看2020財經峰會」上，北京市委常委、副市長殷勇表示，去年北京人均GDP為2.1萬美元，達到發達經濟體的標準。 殷勇進一步表示，今年前三季，北京全市地區生產總值較去年同期增長6.2％，預計全年仍將保持平穩增長，與此同時，北京的經濟結構、經濟動力、經濟發展方式加快轉變，城市正在經歷深刻轉型，現代化經濟體系正在加快形成。 (旺報 ) #經濟 #經濟體 #北京 #新京報 #標準 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟谷底回升 陸可趁勢加速改革 04:092019/12/14 論壇廣場 小英辣政績多辣？ 04:092019/12/15 專題周報 北京新13條 2025遊戲產值破1500億人幣 08:092019/12/16 財經 北京降雪致首都機場取消航班42架次 17條公交線調整 12:222019/12/16 兩岸 保2有望 國泰台大估2020年台經濟成長2.3％ 15:112019/12/16 財經 大陸積極鼓勵台灣人「用腳投票」 04:102019/12/17 論壇廣場 韓促政治歸政治 經濟歸經濟 04:102019/12/17 政治要聞 台綜院估台明年經濟優於今年 GDP成長2.63％ 15:552019/12/17 財經 今年北京市舉辦閱讀活動逾3萬場 覆蓋千萬人次 23:232019/12/17 兩岸 《國際經濟》日本出口連跌12月，Q4經濟萎縮風險增 10:002019/12/18 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 房市恐怖海嘯快了…專家爆3大學區超剉 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 明年電動機車補助 拍板 - 財經要聞 - 工商時報 打壓華為不擇手段！川普再祭新招 美企氣噗噗 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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