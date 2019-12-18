民進黨鄭運鵬抽到2號，桃園正能量進步雙引擎。（甘嘉雯攝）

第三選區各候選人到場抽號次。（甘嘉雯攝）

桃園賈靜雯之稱的萬美玲抽到4號。（甘嘉雯攝）

鄭寶清抽到 5號，喊出五告贊。（甘嘉雯攝）

立委選舉18日舉行號次抽籤，桃園市第一梯次由第一選區及第二選區為第一梯次舉行，其中第二選區黃世杰打扮成星際大戰的絕地武士最為特殊，而不分區立委吳志揚終於如願以償抽到5號，喊出五隻羊五告贊，第一選區鄭運鵬抽到2號，桃園正能量，進步雙引擎，陳根德1號一馬當先，第一、二選區號次如下：

第一選區陳根德 （國）1號，沈育和（一邊一國行動黨） 5號，鄭運鵬（民進黨） 2號，陳泓維 （台灣民眾黨）4號，楊淂鉉（無）3號。

第二選區

黃世杰（民進黨） 1號，張馨云 （台澎黨）4號，吳志揚（國民黨） 5號，吳文凱（台灣維新黨）2號，陳志豪（中華統一促進黨） 3號。

第3選區中國國民黨魯明哲2號，中華文化復興在理黨胡文中委託人代抽1號，宗教聯盟李奇峰主持人代抽 3號，民主進步黨彭俊豪 4號，時代力量林佳瑋 5號，無黨籍 李文雄 主持人代抽 6號。

第4選區中國國民黨萬美玲 4號，她說這是她的幸運號碼，合一行動聯盟吳清江 3號，民主進步黨鄭寶清 5號，他喊出五告贊，表示與市長鄭文燦參選時的號次一樣，勞動黨李中主持人代抽2號，國會政黨聯盟 林國政 1號。

(中時 )