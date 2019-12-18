造成印尼獅子航空JT610空難（189死）與衣索比亞航空ET302空難（157死）的美國飛機製造大廠—波音公司（Boeing）於日前正式宣布，旗下肇事的737 Max客機將於明年1月「無限期停工」。不過，波音也表示，這停工只是「過度期」，直到電子系統的瑕疵問題解決和美國聯邦航空總署（FAA）重新核准後將會重新開始。

《富比世》也表示，A350可能已經取代波音公司，成為澳洲航空長途冠軍。甚至，連利潤最豐厚的中短程客機訂單，也遭空客蠶食鯨吞。(圖/取自空客官網)

據《CNN》報導，這2起空難事故後對於波音公司造成了巨大的傷害，不管是經濟上或是名譽上。雖然波音強調，737 Max停工只是過渡性措施，生產線的員工也不會因此而被裁員，但是停產的政策仍舊對波音整條產業鏈產生極大的衝擊與隱患。

據《富比世》雜誌報導，在波音公司陷入危機時，它的競爭對手「空客」(Airbus)正悄悄崛起。由於737 Max停產導致波音失去了的一些客戶。據報導，他們失去了84筆商業客機的訂單。儘管波音在11月時交付量有所增長，然而遠遠比不過空客公司219架飛機銷量。

事實上，在波音公司接連不斷的出問題後已經動搖了它霸主地位，而空客旗下的A350客機更是順勢填補了波音787機型。《富比世》也表示，A350可能已經取代波音公司，成為澳洲航空長途冠軍。甚至，連利潤最豐厚的中短程客機訂單，也遭空客蠶食鯨吞。

據報導，在波音公司於16日宣布737 MAX機型停產之後，空客公司的股價於17日上漲，波音則下跌2.1%。

(中時電子報)