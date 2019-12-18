第10屆立法委員選舉台中市候選人18日上午在豐樂公園分兩階段舉行抽籤，各候選人在上午8時許陸續抵達公園廣場造勢，第二輪五到八選區上午10時30分起正式抽籤；各陣營大陣仗造勢拉抬，短兵相接煙硝味濃溢，「凍蒜！凍蒜！」聲響徹雲宵！

第五選區候選人號次分別是：1號段體佩，他高喊「小市民一定贏！」2號莊競程「北北屯勝利、台灣就會贏！」3號沈智慧「一定選給參、選民有靠山！」4號彭振芳「太棒了！」5號苗豐隆，6號賴建豪，7號顧吉熙，8號黃名白，9號謝文卿。

第六選區候選人抽中號次為：1號楊木蘭，2號黃國書，3號吳光中，4號洪偉富，5號李中。第七選區有5位，分別是1號何欣純，2號蔣祖棋，3號林培基，4號莊子富，5號傅若怡。

第八選區候選人抽中號次，分別是1翁美春，2號江啟臣，3號朱智德，4號劉星龍；其中江啟臣剛好與國民黨總統候選人韓國瑜同樣抽中2號，立馬高喊：「2020選2號，總統、立委選二號！一定贏！」

(中時 )