海瑞溫斯頓經典Emerald 33白金鑽表。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓Emerald Signature時計胸針兼鍊墜。（Harry Winston 提供）

以電影版《三生三世十里桃花》走紅華人地區的新生代男星楊洋，最近榮獲中國新聞周刊2019年度影響力人物殊榮，頒獎典禮當天他海瑞溫斯頓（Harry Winston）經典Emerald 33白金鑽表和2.54克拉高級珠寶計時Emerald Signature白金鑲鑽時計胸針，更添星光。

楊洋在戲中經常飾演良善正向的角色，尤其是今年的新戲《全職高手》，楊洋飾演為了理想離家奮鬥，終於成為電競高手，故事情節十分勵志，與他在演藝圈奮鬥打拚的個人經歷十分神似，讓他在觀眾心目中的好感度大幅提升。

被譽為「全國向上向善好青年」的楊洋出席年度影響力人物頒獎典禮，以一襲黑色合身剪裁西裝搭配海瑞溫斯頓經典祖母綠切割形狀的Emerald 33白金鑲鑽腕表，並在西裝領口佩戴一枚鑲有2.54克拉白鑽的Emerald Signature時計胸針，展現穩重帥氣的迷人風采。

(中時 )