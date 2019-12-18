趙婉淳、黃福其／台北報導

時代力量立委黃國昌日前緊咬國民黨總統參選人韓國瑜岳父家砂石案，國產署今天上午10點赴現場開挖清查回填物，此舉令韓辦強烈不滿，痛斥國產署竟配合執政當局上演選舉大秀、出外景，形同「奧步版黃金傳奇、金銀島尋寶」，意在黑韓以轉移政見發表會焦點，先前韓國瑜自爆「五顆核彈等著炸死他」，如今前面四顆都是空包彈，呼籲支持者一起來抓鬼。

韓國瑜競辦發言人鄭照新說，立委接連爆料，指大通砂石行盜採砂石，後來發現根本沒有，另外，又爆出雲林大通砂石行與民眾衝突打死人，事後證明是該人若干年後因病逝世。

鄭照新，陸續烏龍爆料，如今無招可出，國產署竟然配合國家資源歹戲拖棚，由署長親自帶隊，上午前去開挖大通砂石行多年沒使用的土地，選前如此就是一場國家資源配合的選舉大秀、出外景，形同「奧步版黃金傳奇、金銀島尋寶」。

鄭照新指出，此時開挖，不管挖到什麼，都可栽贓給李佳芬家族與韓國瑜，然後又指控特權關說，等到追查到真相，選舉已經選完，此奧步就是準備黑韓骯髒卑鄙手法。

此外，鄭照新批評，選在首場政見發表會的當天上午開挖，就是為了轉移焦點，企圖忽略各抒政見的政策論述，而把焦點著重在黑韓新聞，非常糟糕。

韓國瑜競辦總發言人王淺秋說，一天之內，「抹黃、抹紅、抹黑」全部都有，20年前就停業的砂石行跟候選人一點關係都沒有，絕不容許行政當局動用國家資源競選，甚至利用轄下所屬單位打擊異己，若涉嫌違法輔選，力抗到底，韓陣營將保留法律追訴權。

韓國瑜過去曾自爆「五顆核彈等著炸死他」，鄭照新說，這五顆核彈非常規律進行，民進黨選舉招式就是定期抹黑，愈接近大選時刻，要擔心奧步，不過，前面四顆核彈通通都是經不起事實檢驗、含沙射影的空包彈，用於混淆選民心智，呼籲民眾一起來抓鬼，防止核彈出現很重要。

王淺秋接著表示，一如預料步驟進行，每個烏龍爆料背後代表威權、傲慢、漠視民主法治，每顆核彈都意味選舉目的與國家機器，所幸攤在陽光下檢視都沒問題，要選民不要被奧步欺騙，將來「繼續拆蛋」。

(中時 )