因執政聯盟提出異議，德國梅克爾政府是否會放行大陸電信巨擘華為再次引起外界關注，但因德政壇內仍僵持不下、意見分歧，國會議員宣布5G網路安全規則的決定延遲到明年，為歐洲中又一個對華為5G問題「懸而未決」的國家。

對於近期採用華為問題，陸駐德大使吳懇對德開砲，稱若德國以安全為由將華為排除在5G網路建設之外，陸方不會坐視不管。

據路透社報導，在美國施壓下，德國梅克爾政府欲加強對電信設備供應商的的認證與安全查核，但不針對特定國家或供應商。不過，執政聯盟中的社民黨（SPD）議員們支持了一項內部提案，其中規定若某些不信任的國家「無法排除缺乏憲法監督的政府影響、操控或間諜行為」，那這些國家的供應商就「絕對要被排除在網路之外，無論核心還是外圍網路」，外界認為此舉是針對華為而來。

報導指出，社民黨的議員們表示，他們的目標是與梅克爾所屬的基民盟（CDU）達成共識。議員齊默曼（Jens Zimmermann）表示，他認為將在明年1月找到解決方案，屆時會有一個共同藍圖，將會更嚴格；他也指出，梅克爾政府10月所提的5G技術標準評估，事實上仍主要仍被外界視為對華為開放。

目前德國政界在禁止華為的問題上仍存在分歧。反對梅克爾的鷹派人士急於推行社民黨的嚴格標準，將來自沒有「憲法監督」國家的供應商排除在外；但不過溫和派主張，嚴格的安全標準應只適用於核心網路，並建議任何一家公司都不應供應超過50%的5G網路組件，且這項規定將對非歐盟供應商更加嚴格。

不過，德國主要運營商多為華為客戶。他們警告稱，禁止華為將延遲德國的5G部署，並增添額外成本。

(中時電子報)