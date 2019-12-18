神腦(2450)今(18)日舉辦法說會，神腦力拚營運新成長曲線，總裁林保雍表示，神腦現階段全力打造「2R線上創業平台」，神腦從中提供金流、物流，預計最快明年第二季會有顯著表現。

林保雍表示，神腦今年積極打造新創業模式，催生出「2R線上創業平台」，這是一個很嚴謹的平台，神腦已經準備了2~3年，主要是扮演通訊、家電、保健等原廠和消費者、經銷客戶群以及個人的媒介，協助大家跨越採購的門檻，其中神腦的優勢就是提供24小時、雲端全商品以及多元的服務。

林保雍表示，神腦新的營運成長曲線要靠新的項目成長，現在神腦除了和中華電(2412)合作的點外，在智慧家庭以及智慧生活上也持續在著墨，現階段沒有立竿見影，主要是因為神腦在篩選上非常謹慎，對該平台神腦已經「練習」很久，在該平台中神腦扮演金流、物流的地位，訂價權由神腦掌控中，換句話說，是由神腦在掌控「銷售秩序」，預計明年第二季會有顯著表現。

林保雍表示，神腦所打造「2R線上創業平台」，有別於傳統認知的蝦皮、PChome等傳統電商的銷售模式，神腦扛下金流、物流，不會有庫存、壓資金的問題，第一波瞄準的是直銷、保險業務員，該領域的人員具有人脈優勢。

林保雍也透露，針對「2R線上創業平台」2020年會舉辦12場招商，今天就會有第一場，神腦看好該平台可以降低投入成本卻提高效應，期盼可以扮演明年新一股成長動能。

(時報資訊)