遠航停飛案被扯出幕後有綠營高層幫遠航董事長張綱維喬事，日前媒體報導民航局曾發公文要求合庫重新評估對遠航的貸款，借果金管會竟發函要求合庫不准雨天收傘。國民黨立院黨團首席副書記長陳宜民今天表示，要求金管會主委顧立雄24小時內來國民黨團說明，否則明天將到地檢署、監察院告發瀆職。

民航局副局長方志文表示，民航局對遠航是採取「高度監管」的工作，這幾年對遠航的違規事件也做了31項裁罰，並都要求限期改善，「對遠航監管程度高於一般航空公司」，就是要確保他們穩定營運。

國民黨副秘書長張顯耀也出示金管會公文指出，民航局早就提醒合庫，這件事民航局明顯背了黑鍋，他們做了他們該做的，但為什麼金管會公然介入護航？顧立雄大喇喇發公文要合庫不要甩民航局的監管，顧立雄失職，怠忽職責，背信全民，還忽視飛安。

張顯耀接著指出，張綱維要靠他那棟在淡水的爛尾樓是不可能借到22億，所以他利用遠航來借錢，因為遠航是特許行業，每年也都有飛航收入，把遠航變成他個人的「借貸工具」，民航局早就發現問題，但如果沒有高層施壓、包庇，怎麼會爆發停飛又復飛的大烏龍事件？

藍委許毓仁也質疑，張綱維可以隨便要停飛就停飛，要復飛就復飛，已經沒資格繼續經營了，沒想到交通部次長王國材竟還要給他機會，是私下串通？還是背後有看不見的黑手？白手套？監察院應該調查清楚，合理懷疑交通部長林佳龍、王國材還有參與此事的民進黨立委都跟背後利益有很大關係。

許毓仁進一步指出，遠航目前跟美國ALC租賃公司的官司，幾個月前已經在美國法院被判敗訴，10億的賠償金可能又會往上加，財務漏洞這麼大，交通部是否知情？他建議交通部應該直接接管遠航，凍結財務。

(中時 )