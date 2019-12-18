國民黨主席吳敦義昨天批評總統蔡英文是「衰尾查某」，引起各界批評。民進黨副秘書長林飛帆今天受訪表示，吳敦義主席講話相當令人遺憾，吳敦義身為最大在野黨主席，誠摯呼籲他對這個說法表達歉意，對台灣政治文化遭到惡質扭曲、不健康政治文化誠懇致歉。

民眾黨不分區立委受選人賴香伶受訪表示，他們在選舉語言上過於辛辣，這都是不好的選風，希望大家各自克制，盡量不要用偏激、歧視的方式，一來不會得到選民的青睞，二來會使得下一代更排斥選舉，希望大家秉持專業自律用良性競爭。

綠黨不分區候選人鄧惠文受訪說，總統做了最好的回應，如果不希望下一代變成這樣的社會，一定要用選票抵制。

新黨不分區候選人陳麗玲受訪說，「我想請問蔡英文，當她被撩的時候，心裡有沒有感覺不舒服？如果有感到不舒服的話，吳敦義的言詞就應該受譴責。」她又說，她是桃園縣家暴中心法律顧問，對於不尊重女性的行動言論都應該予以譴責，這是兩性平權的社會，期待所以人平等互相對待。

新黨不分區候選人王炳忠說，蔡英文用網紅做形象宣傳，撩妹大家覺得有趣，但是作為總統身份，把自己作為被撩的對象，用撩妹的方法變相表達自由民主，這實在太過荒唐。

(中時 )