涉嫌指示網軍害死駐日外交官蘇啟誠的「卡神」楊蕙如，曾向北市府取得5項標案，國民黨議會黨團要求台北市長柯文哲26日赴議會專案報告，遭民進黨團質疑是故意聯手。柯18日受訪表示，「我就像是日俄戰爭的中國，他們倆打一打，是干我屁事？」

柯17日接受本報專訪透露，總統府發言人林鶴明將以前在柯市府用網路的這套，搬到蔡英文總統那，如今資源擴大100倍，像有網紅收柯10萬元，但卻可收蔡總統100萬元，還說「就算犧牲掉一個楊蕙如，還有千千萬萬個楊蕙如！」

柯今表示，2014年的網路世界比較pure（純），很多網紅也許有收一些廣告，但現在變產業，沒辦法，2014年還有網路義勇軍，現在愈來愈少，都變職業軍人，現在一班網紅獲利模式不是純粹賣廣告，而是直接置入性行銷，全都要錢。

柯說，他當然也有要網紅，編預算報告書時要去上（節目），但這場選舉很清楚，民進黨打總統大選，花在媒體的錢，資源是100倍，是很不對稱的戰爭， 所以看一看算了，不要玩。

媒體詢問，所以網紅有收蔡總統100萬元？柯說，不是這樣講，這是比喻，實際價錢跟商業機密不要在這講，「我要選擇性失憶了」。媒體追問，是不小心報了對方行情？柯說「這個…嗯…」。

對於現在網紅是否都向錢看？柯說，不是啦，現在網紅是產業，都是要談企畫案，有企畫案就是要付錢，時代在進步，也不是說這樣不對，現在大眾傳播系統廣告模式就是已經到達這個境界。

(中時 )