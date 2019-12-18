◎廢照遠航？交長：做最壞最好準備

今天是遠航向民航局提出最後陳述的期限，交通部長林佳龍上午出席2020運輸政策白皮書時表示，已做最壞的計畫跟做最好的準備，遠航停飛是事實，未來不管是廢照、復飛都需要時間，至少把春節前後疏運做好準備，特別感謝華信、立榮在協調疏運能加開班機或放大機型。

◎巴西代表婚外情？ 外交部：待暸解

駐巴西代表何建功遭周刊爆料，與昔日部屬的太太傳出婚外情長達10年之久。何不只按月資助小三生活費，還曾向外交部及銀行借款讓她開店。

◎卡管後與蔡同框 管中閔秀撲克臉

管中閔就任台大校長之路坎坷，外界多認為蔡英文政府極力卡管，總統本人的態度也是一大關鍵。蔡英文日前出席台大醫院新竹生醫園區分院開幕儀式，管中閔也受邀並與蔡同台，這是他被卡管後首度與蔡同框，媒體揣測他應該感覺特殊，管中閔勉強擠出笑容回應。

◎今起濕涼3天 周五下探15度

今天到周五(12/20)連續3天北台灣天氣濕涼。氣象局指出，其中周五到周六(12/21)晨間最涼，北部低溫下探15度，沿海、空曠地區氣溫會再低一些。下雨方面，北部、東半部有局部短暫雨，中南部地區雲量稍增多，山區偶有零星降雨。

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(中時電子報)