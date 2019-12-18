地震震度新分級，終於與日本同步！台灣地震頻仍，但在強震以上的分級較寛，不利區分災情差別。氣象局表示，地震震度將採新分級，從行現震度8級改為10級，將震度5級、6級再細分為5弱與5強、6弱與6強，新制預定於明年元旦起實施。

氣象局表示，當台灣發生有感地震後，氣象局所發布地震報告中各地震度資訊為國內救災、應變的重要參考依據。不過，現行地震震度分8級，其中5級（強震）及6級（烈震）級距區間較寬，並不利於區分災情差別。

此外，隨科技進步，新建置的地震儀在量測的時間解析度增加，使得儀器更敏銳，加上氣象局布建的地震站愈來愈密集，原有作業使用的地震震度分級演算程序易在小規模地震時，解析到有高震度，而發布高震度地震報告，但此高震度僅出現在局部地區，且維持時間很短暫，一般不致造成災害。

為強化地震震度在地震救災與應變作業上的實用性，氣象局研訂新制地震震度分級，參考美、日相關作業與國內學者研究結果，將震度5級、6級分別細分為5弱與5強、6弱與6強，並修改5級（含）以上地震震度分級的演算程序，使地震震度與災害發生有更高之關聯性，新制地震震度分級預定於109年1月1日起實施。

根據中央氣象局地震觀測網即時強震資料，2009年至2018年10年顯著有感地震，規模6.9至規模2.4共1370筆，其中震度5級地震個數為194筆。

(中時電子報)