警政署配發給第一線執勤員警每人一建的防彈衣，已經於昨(17日)達到最後使用期限，警署已於日前下令全數回收銷毀，未料新購的第一批防彈衣驗收未過關，造成今天起全國員警面臨防彈衣不足，執勤員警必須輪流使用的窘境，警政署表示，目前將暫時採配額制由外勤同仁輪流使用，新購的第一批要等到明年5月才會交貨，這5個月的過渡期內，員警安全令人擔憂。

據了解，這批到期的防彈衣是警政署在民國103年採購，有效期間到昨天為止，為數有5萬多件。警政署已於日前通報各單位，這防彈背心近日內先行回收，並送往焚化爐進行銷毀。

糗的是，本次得標廠商所製造的第1批防彈衣成品未能通過抗彈測試，警政署立刻終止契約，並啟動重購作業，預定於今年12月底決標，明年5月交貨。這段期間將由警政署統籌調配各機關防彈衣，確保同仁執勤安全。

警政署解釋，目前的做法是，各外勤單位原本是一人一件專屬，但因數量不足，因此採配額制，以每日各單位出勤最多總數計算進行配發，至少先確保外勤同仁都有防彈衣可穿，下班後再交接給下一班同仁使用。

警政署為維持防彈衣效能與汰換將屆期之背心式防彈衣，於今年2月著手辦理5萬2,359件背心式防彈衣之採購案，採4批獨立交貨驗收，以降低驗收不合格致無貨可交之風險(各批如有不合格者得辦理部分解約、重購)。

警政署強調，為了確保同仁執勤安全，採購之防彈衣均須經具國際公信力之美國實驗室進行抗彈測試，測試符合嚴格的美國NIJ（美國司法協會）ⅢA級抗彈測試標準後，才能配發予各機關同仁使用。

另外，尚未交貨的3批防彈衣(預定於今年12月底、明年1及5月交貨)，警政署也已要求廠商務必確實符合抗彈標準，以避免交貨延宕影響同仁執勤安全；對於廠商無法如期交貨，致影響防彈衣汰換作業，也將依照契約向廠商求償。

警政署重視同仁執勤安全，嚴格把關防彈衣品質，務必要求每件均能達到抗彈標準；對於這段期間的統籌調配作業，也感謝各位同仁的理解與配合。

(中時電子報)