台北地方法院18日就國民黨中央黨部舊大樓及中影股權交易案，再度開庭進行準備程序，馬英九按時出庭，不過，馬就2件交易案的細節均表示「沒有印象」，其他都由律師代為表示意見，全案將於2020年2月12日再度就中廣部分進行準備程序。

馬英九在庭訊中不時瞇眼，顯示精神似乎欠佳，對於公訴檢察官緊咬中央黨舊大樓及中影股權交易的洽談及簽約細節，僅在最初表示「沒有印象」其他都由律師代為表示意見。

檢察官要求確認，2006年3月29日的中常會紀錄，國民黨向張榮發基金會開價30億元，馬英九是否知情？

律師表示，馬英九在2006年3月19日率團出國訪問前，就同意中央黨部舊大樓的買賣條件，包括買賣價金、公益使用及無償提供國民黨使用2個樓層，經由張哲琛報告，知道是長榮集團購買，但是有沒有其他買家？馬並不清楚，舊中央黨部大樓及華夏大樓的出售，馬指示張哲琛辦理，當時沒有商討出售細節，而且這2處不動產的交，馬都沒有交代汪海清處理。

同時，對於舊黨部沒有公開招標一事，馬的律師表示，出售的程序是由黨部專責機關處理，馬並未過問。

檢察官再就馬是否與郭台強電話聯繫出售中影股權一事，馬的律師也代答沒有印象。

至於檢方就中央黨部舊大樓部分，張榮發基金會未付1億元尾款，卻未加追討一事。律師表示，馬擔任黨主席有多個階段，對於舊大樓點交的細節問題，是由國民黨內的業務單位處理。

中央黨部舊大樓及中影股權交易部分，北院已完成準備程序，將於2020年2月12日上午，就中廣交易部分進行準備程序。

(中時 )