民進黨鄭宏輝抽中2號，比出「勝利」手勢。（羅浚濱攝）

議長許修睿（右）等人陪同鄭正鈐（中）展開車隊掃街。（羅浚濱攝）

鄭宏輝（左）比出「勝利」手勢，由民進黨立法院總召柯建銘（右）陪同做車隊掃街。（羅浚濱攝）

時代力量高鈺婷抽中5號，高喊「五告讚！五希望！」。（羅浚濱攝）

新竹市選舉委員會18日在市府大禮堂舉行第10屆立委選舉候選人號次抽籤，國民黨鄭正鈐抽中「籤王」1號，民進黨鄭宏輝抽中2號，3號廖蓓瑩，4號王榮德，5號高鈺婷，6號曾楷耀。抽完籤後各候選人都大禮堂外呼口號，場面相當熱鬧。

市選委會提醒，第10屆立委選舉候選人競選活動期間，自109年1月1日至1月10日，每日上午7時至下午10時止，請各候選人從事競選活動應依選罷法相關規定辦理。

市選委會為讓各立委候選人闡述政見爭取選民認同，訂109年1月3日及1月8日下午1時30分辦理2場次電視錄影及直播，提供候選人透過電視發表政見。

抽完籤後，抽中1號籤王的鄭正鈐由議長許修睿及藍營議員們，在大禮堂外高喊「一馬當先，一定勝利」「1月11選1號，1號鄭正鈐凍蒜！」隨後，許修睿議長等人陪同鄭正鈐展開車隊掃街。

抽中2號的鄭宏輝比出「勝利」手勢，由民進黨立法院總召柯建銘及民進議議員們陪同呼口喊，柯建銘並陪同鄭宏輝展開車隊掃街。

時代力量高鈺婷抽中5號，支持者高喊「五告讚！五希望！」做徒步掃街。

(中時 )