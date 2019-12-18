家扶基金會今天發布「2019兒童保護概況調查」，顯示有57%民眾覺得兒虐現況嚴重，76%的民眾對托育感到不放心，雖然有9成民眾認為遇到疑似兒虐事件應先通報110或113，家扶基金會認為，透過網路傳遞雖然可能會引起高度關注，但卻可能延誤救援時機，或把疑似受虐兒少個資置於被辨識。

「群眾包圍派出所、地檢署可能會造成自白無效力」，律師林瓊嘉舉例，在約20年前有一女童遭一犯嫌以竹籤戳刺下體，最後該女童腸子僅剩8公分，雖然該嫌一度自白承認，但辯護律師以群眾包圍派出所造成犯嫌壓力做出「非任意性自白」應屬無效證據、最後遭判無罪。

家扶基金會今天公布今年的「十大兒保新聞」，相較前年以「性侵害」、去年以「虐待致死」，今年則出現2則「托育人員虐待」的新聞，包括6月在台中的新手托育人員疑似施虐及4月的2托育人員對6幼童施虐等，家扶基金會今天發生的「2019兒童保護概況調查」顯示有76%的民眾對托育感到不放心。

據家扶整理，從今年至11月底為止，在媒體共有277件兒虐保護案件，其中比率最高為身體傷害達24.19%、性侵猥褻達16.97%等；今年十大兒保新聞包括兒虐致死2件、身體傷害3件、殺子自殺2件、性侵2件及疏忽致死件，其中包括2起托育人員虐待的案件。

在今年兒少權法修正也明定托嬰中心應裝設監視錄影設備、兒少機構不適任人員要建檔。家扶基金會執行長何素秋認為，今年托育人員因為兒童虐待案件造成民眾廣泛的注意，有高達7成6的民眾對托育不放心，應該重建托育的品質與形象，讓民眾可以重新信任。

林瓊嘉也說，依速審法規定，地方法院判決無罪、高等法院判決無罪便無法上訴至最高法院，建議應在兒少權法明訂「兒少案件並犯下最輕本刑3年以上案件」檢察官得以上訴至最高法院，讓所有的兒少案件都能被調查清楚。

何素秋呼籲，應「正規通報」、「落實監督」及「全民教育」，希望支持零兒虐。

2019兒童保護概況調查在11月29日至12月11日透過網路進行問卷調查，蒐集有效問卷共1693份。

(中時 )