第10屆政黨提名不分區立委選舉今日於中選會抽籤決定政黨票號次。而被外界歸類為鴻海集團創辦人郭台銘人馬的永齡基金會副執行長蔡沁瑜及顧問高虹安，今日皆現身並分別為親民黨、台灣民眾黨站台。

今日政黨票抽籤結果，國民黨9號，民進黨14號，親民黨3號，時代力量6號，台灣民眾黨15號，。本次選舉共有19個政黨登記不分區立委名單。

今日抽籤，各黨指派抽籤代表如下：民進黨副秘書長林飛帆，國民黨立法院黨團曾銘宗，親民黨秘書長李鴻鈞、民眾黨不分區立委第一名賴香伶。

林飛帆於受訪時表示，昨日國民黨主席吳敦義失言批評蔡英文總統「衰尾查某」，應該要出面致歉。而針對近日內政部次長陳宗彥失言風波，林飛帆則說陳宗彥已經道歉，未來都尊重選民的投票意願。而對於抽號次是平常心，因此沒有準備什麼口號。

曾銘宗表示，抽中9號，代表國民黨護衛國家長治久安，長長久久。而曾銘宗也和今日陪同的國民黨不分區立委候選人吳怡玎、陳以信及青年部主任蕭敬嚴，一同高喊「9號國民黨，就是國民黨，長治久安國民黨，請投9號國民黨」口號。而針對吳敦義昨日言論，曾銘宗沒有回應。

李鴻鈞說，藍綠都在喊完全執政，但這一屆看到民進黨立委過半，卻是國會暴力，而親民黨抽到3號，代表第三勢力的崛起。而親民黨立院團主任張碩文及名列不分區第9的蔡沁瑜也身披親民黨背心也陪同喊口號「國會關鍵、第三勢力」。

賴香伶由不分區第3的高虹安及現場的民眾黨黨工陪同，共同呼喊口號「藍綠推兩邊，民眾擺中間，票投15，民眾做主。」賴香伶受訪表示，未來台灣要重開機，讓新政治進入國會，昨天吳敦義的說法是不好的選風，未來希望不要再有偏激的言論出現。

(中時 )