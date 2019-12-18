網紅團體「在不瘋狂就等死」近來爭議話題不斷，繼遭前團員古拉控訴遭不平對待後，今又爆出其經紀公司讓旗下肉感男網紅「本燙」下海拍情色片，一人對戰一票露點正妹，過程中忘情舔乳，甚至有疑似交合的動作，場外畫面也外靈，尺度相當鹹濕，然本燙卻說這只是「為藝術奉獻」。

本燙拍攝情色片，貼出與合作正妹的同框照。(翻攝自本燙陳信彰臉書)

本燙拍攝情色片，貼出與合作正妹的同框照。(翻攝自本燙陳信彰臉書)

網紅團體「在不瘋狂就等死」風波接連不斷，據《鏡週刊》報導，有讀者爆料其經紀公司看中情色商機，讓團員本燙出征拍淫片，且口味濃重，不僅聘用相關專業團隊，還找了一票巨乳正妹，本燙則跟眾女床上大戰，忘情拍攝舔奶、女上男下等激烈性愛片。

讀者更指出，「在不瘋狂就等死」幕後老闆Ares Lee洞燭先機，早在半年前已開始招兵買馬尋找合適的女主角，第一炮先讓自家子弟兵本燙先上，而曾看過影片的人士透露成品「極其淫亂」，也有現場畫面外流，疑似發展到交合的程度，而過去都在團內多當綠葉、說過「長得醜就是大腸桿菌」醜男心聲的本燙，則因此大翻身，享盡豔福。

對此，據《三立新聞網》報導，Ares Lee回應澄清這只是尺度較大的搞笑片，女生有上空，但沒有真槍實彈，女演員們現場也沒有覺得不舒服的情況，而本燙則說自己是「為藝術奉獻」，解釋他飾演一名男子，趁出差時找了兩個賣淫女子作陪，片中挑戰許多不同的體位，但尺度確實有點大，本想放到YouTube付費頻道上卻卡關，目前還在找上架平台。

(中時電子報)