國民黨主席吳敦義昨天出席全國勞工挺韓後援總會成立大會，以「衰尾查某」批判蔡英文總統主政情形，引發爭議。國民黨今早發聲明說，吳主席痛批蔡英文執政差的台語發言引發爭議，但檢視前後文可知，吳主席發言重點在於抨擊蔡英文總統執政三年多來，治安、經濟表現不佳，觀光變慘業、實質薪水停滯不前等施政不力之處，並認為蔡英文若持續執政，仍會將台灣帶往「衰」的方向，期盼外界釐清重點，切莫誤導。

國民黨也指出，執政的民進黨也不要忘記曾經於選舉期間說過的「馬好衰尾道人」、「像查某人在花」、「吐口水給雞吃，雞也會死，哈哈哈真衰衰尾…」等言論。

國民黨指出，蔡英文若真正重視女性權益，就應該正視台灣女性同胞遭日本強逼為慰安婦，一輩子等不到日本道歉、賠償的悲慘史實，蔡英文長期不置一詞。國民黨質疑，身為台灣首位女性總統，為何對台灣女性同胞深受迫害的慰安婦議題毫無回應？難道只因為對方是日本就不追究？

國民黨強調，政治人物對於女權議題應有同一標準，面對慰安婦議題閃閃躲躲，此時對吳主席的發言卻深有所感，顯然是兩套標準！更令人質疑是意圖扭曲他人發言重點，甚至刻意挑起性別爭議，以牟取選舉利益，期盼全民認清。

(中時 )