蔡適應陣營反批宋瑋莉的透明力量文宣也非正體字。（吳康瑋攝）

蔡適應金漆上火線批評宋的港埠寫成港「滬」，貽笑大方。。（許家寧攝）

宋瑋莉批菜的文宣錯字「教壞囝仔大小」。（許家寧攝）

基隆立委選戰激烈，國民黨立委候選人宋瑋莉說，民進黨籍立委蔡適應的看板及文宣上「基隆」二字頻頻寫錯，「教壞囝仔大小」，認為孩子的教育不能等，蔡陣營則反批宋的「透明力量」部首也非教育部正體字寫法，文宣的港埠更寫成港「滬」，貽笑大方。

宋瑋莉陣營指出，這幾天有市民朋友向她陳情，標榜「基隆囝仔」的立委蔡適應，選舉文宣看板卻連「隆」字頻頻寫錯，笑掉人家的大牙，宋瑋莉說，孩子的教育不容誤導，教育與文化的教導不容許出錯，才能給下一代正確的文化建構。

對此，蔡適應競選辦公室表示，在選前緊鑼密鼓的最後階段，原本不打算對這種找錯字的攻擊做回應，並呼籲對手，有時間不如多做一些對市民有幫助的舉動，比起找麻煩還要對基隆有益處，不過，今天抽籤號次後，蔡適應決定親上展開火線反擊。

蔡適應表示，他們早就知道，強調「隆」字並不是錯別字，這樣的設計相當常見，並不會影響辯識，而是美工的創意字體，與錯字沒有關係，反觀宋瑋莉的看板文宣上寫的港埠用地的埠字寫成「滬」，就與設計感沒有關係，是明顯的錯用字。

(中時 )