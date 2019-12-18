黃馨慧抨擊，民進黨完全執政四年，讓台中人用肺發電，犧牲民眾健康。（陳世宗攝）

黃馨慧「謊言牆」行動劇，誓言撥亂反正。（陳世宗攝）

第10屆立法委員18日進行號次抽籤，台中第四選區立法委員候選人黃馨慧抽到三號，開心比出手勢高喊「撥亂反正」一定OK！

今天一大早，南屯豐樂雕塑公園廣場前疊起二人高的「謊言牆」，列舉民進黨執政荒腔走板、民怨四起政策，包括錯誤能源政策、惡修空汙法、掏空國庫、罔顧公投與民為敵、網軍奧步帶風向等等執政亂象。

黃馨慧與勞工、婦女、高齡、青年等代表，一起推倒「謊言牆」，誓言「撥亂反正」為民把關、創造民眾幸福！

黃馨慧表示，民進黨完全執政四年，發生「300萬行李箱」、「走私變超買」、「網軍帶風向讓國家損失優秀外交官」等亂象，藉由「亡國感」打擊政治對手、操弄選舉。最可惡的是錯誤能源政策，讓台中人用肺發電，犧牲民眾健康。

黃馨慧強調，民進黨用國會人數過半優勢，強行通過「國安五法」、甚至違反程序正義、定義模糊修訂「反滲透法」，無疑是綠色恐怖壟罩全台，更利用網軍帶風向，箝制民眾自由，民主大開倒車，試問大家還要忍耐嗎？

(中時 )