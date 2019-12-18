新北市選委會完成立委候選人號次抽籤。（王揚傑攝）

柯志恩很高興抽到2號。（王揚傑攝）

新北市選委會上午辦理立委候選人號次抽籤。（王揚傑攝）

抽到1號的林金結，要和太太「一吻定江山」。（王揚傑攝）

新北市選舉委員會今（18）日辦上午10時辦理「第10屆立法委員選舉新北市區域候選人姓名號次抽籤」，不到9時已有支持群眾聚集場外聲援，藍綠分庭對壘，已感受到些許煙硝味。抽籤作業分兩組同時進行，近1小時即完成72位候選人抽籤。

國民黨第七選區候選人柯志恩抽中2號，振奮喊到「2020選2號」，同區的民進黨候選人羅致政則抽到7號，高呼「『旗』開得勝」，民眾黨吳達偉抽中5號，一時想不出吉祥話，隨口說出「五福臨門」又覺得不恰當，馬上改口「票投『吳』達偉」，化解尷尬。

第十選區國民黨候選人林金結帶著太太一起來抽籤，抽中了1號，夫妻同說要「一吻定江山」，但在現場媒體的拍攝要求下，2人連續吻了3、4次。

國民黨第十二選區候選人李永萍因上午有重要行程，前往會場途中又走錯路，趕抵會場時，主持人已在30秒前幫李永萍代抽完畢，號次4號。李永萍說，雖然沒趕上有點可惜，但4號也是不錯，「事事順利」很好。

抽籤作業順暢，全程不到1小時已完成72位候選人抽籤。

(中時 )