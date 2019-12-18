今天是宏碁(2353)創辦人施振榮在75歲的生日，施振榮對外分享他75歲的生日感言，退休後的他意外邁入「斜槓人生」，他一路走來心繫台灣在國際上的永續競爭力，除了要為華人家族的代代傳承立下典範外，他更提出新微笑曲線，要繼續引領台灣產業轉型升級的風氣，推行王道理念。推動王道思維則是施振榮一路走來投入最多心力，也始終不改其志的志業。施振榮表示，王道的三大核心信念就是創造價值、利益平衡、永續經營。他創業以來，一直都是奉行王道思維在經營企業，未來他也會持續推廣王道、行王道，並將王道理念推向全球。簡而言之，王道就是要顛覆西方贏者通吃的觀念，轉為東方王道共存共榮、利益平衡理念。

“Stan哥”除了原本企業家的角色外，他也是創業家，退休後還繼續創業，且許多都是“志業”，以社會企業的精神來投入公益；此外，他還一腳跨入藝文領域，除了曾擔任國家文化藝術基金會董事長(2011-2016)，目前還是雲門文化藝術基金會董事長、灣聲後援會會長，同時也是文化科技發展聯盟召集人。

他表示，人生七十才開始，所以今年他才五歲，為了身體健康，每天都與施太太一起日行萬步，身上帶著穿戴式手錶做為計步器，一早就到住家附近的師大校園走路，有時白天沒達萬步的目標，晚上還要繼續補足，儘量達成日行萬步的目標。

此外，在事業的傳承方面，宏碁公司的“經營權”已順利交棒給宏碁董事長陳俊聖接班，至於他個人及家族持股的宏碁公司“股權”，他與夫人葉紫華也已著手安排，除了由長子施宣輝代表第二代進入宏碁公司董事會外，並制定「家族事業治理準則」，要為華人家族的代代傳承立下典範。

施振榮表示，由於家族第三代成員將滿18歲，因此近日已與家族成員溝通，並已完成制定「家族事業治理準則」，除了我、施太太及第二代家族成員簽署外，日後滿18歲的第三代家族成員也都將簽署，為的是一方面讓家族成為未來宏碁經營的穩定力量外，也鼓勵家族成員投入回饋社會。

在社會公益方面，施振榮繼在今年元旦首次推動舉辦「2019台灣的聲音新年音樂會」，並擔任“菜鳥製作人”，接下來仍繼續發揮影響力，並將在明年元旦舉辦「2020台灣的聲音新年音樂會」，要將台灣的聲音傳播到全世界。

在產業發展方面，施振榮在1992年提出「微笑曲線」理論，27年來對產業的發展影響深遠，「微笑曲線」也在學界及產業界廣被引用。面對新經濟時代來臨，施振榮在今年2月特別提出「新微笑曲線」(多維微笑曲線) ，指出未來在體驗經濟與共享經濟下，要創新創造價值，就要以「新微笑曲線」推動產業跨域整合。

他指出，「微笑曲線」與「新微笑曲線」的最大差異，就是以前是二維的思維，但面對未來，要在新經濟時代創造更高的附加價值，需要有多維的思考。而台灣產業發展面對新挑戰，替台灣創造新價值，就要在「新微笑曲線」的引領下，做為台灣未來轉型發展的新方向。

而為了了解華人消費者的需求與市場趨勢，在施振榮支持下於2012年成立了「龍吟華人市場研發論壇中心」（簡稱龍吟研論）。施振榮表示，龍吟研論以華人消費價值觀為基礎，致力發掘兩岸華人未來生活與需求趨勢，協助企業以消費者的需求為出發點進行創新，至今仍持續投入探討未來的新趨勢。

至於在智慧醫療領域，也是施振榮退休後一直積極著力之處。施振榮表示，智慧醫療是未來的世界大趨勢，日前宏碁也與諾華攜手合作，此次合作對於台灣來說，最大的意義在於台灣ICT產業的轉型升級，就如同我提出的「新微笑曲線」，未來透過醫療產業與ICT產業攜手進行跨域整合，相信將能為社會創造新價值。

施振榮表示，未來也將繼續推動智慧醫療的產業化、國際化、商業化，讓台灣對全世界做出最大的貢獻，這也是台灣面對未來轉型的重要時刻。

Stan哥75歲生日感言：七十有五快樂活，日復一日行萬步，代代傳承制準則，台灣聲音傳世界，微笑曲線有新意，轉型升級引風氣，龍吟研論探趨勢，科文(又又)融新體驗，智慧醫療爭第一，全球平台行王道。

(時報資訊)