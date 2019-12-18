受美中貿易戰拖累，日本11月出口連跌第12個月，第四季經濟萎縮的風險升高，投資人退場觀望，由工業和科技股領跌，周三日經225指數早盤收跌0.36%，為23,979.97點。東證一部指數跌0.31%，為1741.86點。

日經指數今年來上漲20.24%，與10月觸及的低點相比，該指數已上漲近13%，部分投資人開始將這波漲勢的獲利入袋。美中敲定首階段貿易協議，以及美國最新公布的房市和工業生產數據意外強勁，為日股下檔帶來支撐。

(時報資訊)