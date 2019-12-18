《日股》日本出口連12跌，日經指數早盤收跌0.36％ 11:422019/12/18 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受美中貿易戰拖累，日本11月出口連跌第12個月，第四季經濟萎縮的風險升高，投資人退場觀望，由工業和科技股領跌，周三日經225指數早盤收跌0.36%，為23,979.97點。東證一部指數跌0.31%，為1741.86點。 日經指數今年來上漲20.24%，與10月觸及的低點相比，該指數已上漲近13%，部分投資人開始將這波漲勢的獲利入袋。美中敲定首階段貿易協議，以及美國最新公布的房市和工業生產數據意外強勁，為日股下檔帶來支撐。 (時報資訊) #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 審查中概股帳目 美中展開磋商 04:102019/12/17 全球財經 受美中貿易戰影響 工具機前10月出口 衰退15.5％ 04:102019/12/17 產業特刊 臺股策略系列 首發三檔即時指數 04:102019/12/17 社會新聞 蔡英文賣的芒果乾有毒 04:102019/12/17 時論廣場 美中貿易協議推升 華爾街再創新高 08:082019/12/17 國際 《美股掃瞄》美中局勢緩解，美股再創新高 08:202019/12/17 財經 《美股掃瞄》美股消息面：觀望美中協議細節，美元指數小跌 09:092019/12/17 財經 《港股》美中敲定首階段貿易協議，恆指開漲0.45％ 10:002019/12/17 財經 《日股》美中情勢樂觀，日經指數早盤收漲0.33％ 11:252019/12/17 財經 白宮心目中的台灣份量遞減中 04:102019/12/18 時論廣場 財經熱門新聞 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 即時 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 房市恐怖海嘯快了…專家爆3大學區超剉 - 財經 打壓華為不擇手段！川普再祭新招 美企氣噗噗 - 財經 明年電動機車補助 拍板 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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