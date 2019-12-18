獲利了結賣壓出籠，周三南韓KOSPI指數盤中小跌0.11%，為2,193.30點，稍早前一度漲約0.4%，創下5月3日來的逾7個月盤中新高。在過去8個交易日中，韓股有7天上漲。

龍頭股三星電子目前跌0.35%，SK海力士小漲0.32%。在截至周二的7個交易日，外資共買進逾1兆韓元的三星電子和SK海力士股票，帶動兩檔晶片股站上今年來新高。

韓元盤中小漲0.15%，報1,164.5兌一美元。

(時報資訊)