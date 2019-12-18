《韓股》獲利了結，韓股失守逾7個月高點 11:422019/12/18 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 獲利了結賣壓出籠，周三南韓KOSPI指數盤中小跌0.11%，為2,193.30點，稍早前一度漲約0.4%，創下5月3日來的逾7個月盤中新高。在過去8個交易日中，韓股有7天上漲。 龍頭股三星電子目前跌0.35%，SK海力士小漲0.32%。在截至周二的7個交易日，外資共買進逾1兆韓元的三星電子和SK海力士股票，帶動兩檔晶片股站上今年來新高。 韓元盤中小漲0.15%，報1,164.5兌一美元。 (時報資訊) #三星 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣升破7元 04:092019/12/14 財經要聞 賺300元天價台積電 小資族當心3件事 00:022019/12/15 財經 三星擴大採購 面板雙虎好樂 04:102019/12/17 產業．科技 《台北股市》盤中焦點股：興能高、聯發科、富鼎、益得、仲琦、泰碩 10:172019/12/17 財經 《盤中解析》雙王重擂戰鼓，拿下12000關 11:082019/12/17 財經 《韓股》晶片股領軍，韓股創逾7個月新高 11:422019/12/17 財經 《韓股》美中達協議＋晶片股大漲，韓股收高1.27％ 15:572019/12/17 財經 5G助攻聯發科、拉攏高通 台積電爆斷死敵後路 20:402019/12/17 財經 望穿秋水 三星折疊手機Galaxy Fold月底登台有望 22:532019/12/17 財經 CES展下月初登場 5G、機器人等重頭戲 09:062019/12/18 財經 財經熱門新聞 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 台積電5奈米遭瘋搶 驚！半路殺出小三 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電明除息大戲 散戶賺3大好康 - 財經 打壓華為不擇手段！川普再祭新招 美企氣噗噗 - 財經 房市恐怖海嘯快了…專家爆3大學區超剉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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