蕭美琴抽中2號，延續上屆立委選舉也是2號。（王志偉攝）

黃啟嘉3號，強調三陽開泰，一定當選。（王志偉攝）

第10屆立法委員選舉，花蓮縣選舉委員會今早舉行天候選人號次抽籤，抽籤結果， 1號蕭嘉豪、2號蕭美琴、3號黃啟嘉、4號許願神、5號曹純明、6號傅崐萁。

在抽籤前高喊「泛藍大團結」的無黨籍傅崐萁，抽出6號強調是上天的使命，他提政見中，強烈要求打通國道6號，0到6歲國家養，要進入國會強力推動，其中國道6號，打通中央山脈，讓台中、花蓮成為一日生活圈，支持者高呼「66大順，一定凍蒜！」，也再次懇託選民讓韓國瑜、張善政、傅崐萁3人當選，共同來推動實現。

民進黨蕭美琴抽2號，她上次立委選舉也抽到2號，「我會延續勝利，延續為花蓮服務的熱情」。請大家支持「會做事，最實在」的蕭美琴！

抽中3號的國民黨黃啟嘉義則說，三民主義是國民黨的根本，抽到3號，就是要以國民黨的力量，為花蓮奉獻，讓東部跟西部的差距縮小，「三陽開泰，一定當選」。

花蓮縣區域立委選舉6人參選，傅崐萁、蕭美琴、黃啟嘉一早都動員支持者在選委會外呼喊口號加油，隨後也都依規劃到大花蓮市掃街，傅崐萁、黃啟嘉持各自旗幟與韓國瑜競選旗幟，互喊凍蒜、韓國瑜凍蒜，氣氛高漲，不過全程都和平進行。

(中時 )