國民黨主席吳敦義繼去年批總統府祕書長陳菊是「肥滋滋大母豬」後，17日再度失言講蔡英文總統是「衰尾查某」。台北市長柯文哲18日受訪表示，這私底下講話有個level（水平），上台要換一個頻道，選鄉長里長可以加分，但在總統大選不行。

柯文哲笑說，這是吳敦義私底下的講話，有時候他們私底下講個level，上台要換一個頻道，所以要看選什麼level，選鄉長里長可以加分，選總統就不行。不過國民黨立委候選人洪秀柱則說可改講「衰尾總統」、「衰尾文」，柯嘆「唉，互罵沒好話。」

柯17日接受本報專訪，直指若當總統，總統府與總統官邸都應遷大直，不應將日本總督府繼續當作總統府。柯今表示，這是有歷史考量，怎會用日本總督府延續做台灣高行政機關所在地總統府呢？很奇怪，他以前去韓國發現，日本駐朝鮮總督府，韓國人在二戰結束獨立成功、成立政府時就把它拆掉，這歷史錯亂。

柯說，總統府若拿來做觀光用途，甚至當旅館用，可賺很多錢，總統駐軍營就好，何必浪費？總統官邸占地也滿大，很浪費，在精華地段才一個人住，太浪費，且國防部就在大直要塞區，衡山指揮所也在那，大陸對台灣動武是「斬首戰術」，滿危險的。

(中時 )