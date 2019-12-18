台中市長盧秀燕18日在就職周年時表示，從陽光政治、改善空氣品質、發展建設拚經濟、提升社會福利等方面，暢談台中進步的點點滴滴 。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕與各局處首長一一擊掌，感謝他們及市府同仁這一年來的辛勞。（盧金足攝）

台中市花是山櫻花，台中市長盧秀燕與市府團隊蓋上手印，一同完成山櫻花畫板，表達守護台中的決心。（盧金足攝）

台中市府18日於市政公園舉行就職周年活動，現場豔陽映著滿地綠意，藍天重現，改善空汙有成效。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕穿上印著「一百只是開始」的白色T恤與牛仔褲，強調「做事的市長」從陽光政治、改善空氣品質、發展建設拚經濟、提升社會福利等。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕一年前帶著市民期許，在市政公園宣誓就職，創下「接地氣」新例，18日舉行就職周年盛會，再度於藍天綠地戶外空間登場，來自各行各業與志工等出席者抬頭看天空，喜見藍天重現，改善空汙奏效。盧秀燕率市府團隊首長及各機關100名科長，向市民報告一年來的一百個改變的成績單，強調「台中正在不一樣。」

台中市花是山櫻花，盧秀燕與市府團隊蓋上手印，一同完成山櫻花畫板，表達守護台中的決心，市府也別創新意，由各機關的一百名科長逐一起立說出負責的業務與建設成果，年輕有活力的科長團隊，代表市府向前邁進的第一線的動力，盧秀燕特別向這百名科長致謝，「讓台中正在不一樣」。

盧秀燕穿上印著「一百只是開始」的白色T恤與牛仔褲，強調「做事的市長」從陽光政治、改善空氣品質、發展建設拚經濟、提升社會福利等方面，一年前，她帶著市民的期許，在市政公園宣誓就職，邁出改變台中的第一步；一年來，市府團隊以「陽光、空氣、水」為主軸、「富市台中、新好生活」為願景，為台中量身訂做多項政策。

「看見台中100個不一樣」，盧秀燕說，她負責任向市民展現施政成果，其中，陽光代表「陽光政治」，這一年來，她履行陽光透明政治的競選承諾，公開市府所有簽署MOU，每場市政會議也全程直播，接受人民的檢驗與監督。

民眾關切的空汙問題，盧秀燕表示，面對市民最在意的空汙問題，市府制定「藍天白雲行動計畫」，嚴查汙染源、強力重罰，截至今年11月，PM2.5紫爆日數改善2成，環保署也認證今年台中空品是8年來最好的，「但是我們仍不滿意」，未來會繼續努力改善空氣品質，捍衛台中環境、維護市民健康。

盧秀燕強調，要打造活「水」經濟，重大建設方面，延宕20年水湳國際會展中心，與數次流標的台中綠美圖都已動工，展現市府強大的執行力；此外，被視為不可能任務、延宕12年的「大智路打通計畫」，市府以無比的毅力與耐力，取得全數所有權人同意，將在明年8月完工，讓新台中火車站前後站貫通，創下全台最大住商拆遷案的成功範例。

她向全體市民報告拚經濟成績單，在「台中富市3」經濟發展三大策略下，「潭子聚興產業園區」、「豐富專案」順利動土；暑假舉辦「台中購物節」，接著「爵士音樂節」，停辦3年的「三合一新社花海節」也恢復；現在舊火車站、綠柳川「迪士尼耶誕燈會」，還有「2020台灣燈會在台中」，一連串超大型的節慶活動，吸引上千萬觀光和消費人潮，打造富強台中城。

為打造宜居家園，市府推出「美樂地計畫」，今年改善41座公園，明後年還要繼續做；為讓每一條回家的路更加安全，市府不只要路平，更要求「燙平」，今年累積改善超過120公里以上道路，相當於台北到新竹的距離；「南山截水溝」第一、二期工程可望於明年底全數完工，大幅提升海線防洪能力。

「市府今年追加8.5億元預算，擴大加碼0到6歲托育補助」，盧秀燕指出，減輕年輕家庭的經濟負擔；更追加7.28億元，今年7月恢復65歲以上老人健保補助；長照服務布建逾1213處據點，啟動「公托、公幼和親子館倍增計畫」，做到「小的要幫養、老的要照顧」。

值得一提的是，為加強對青年的服務，市府首創「青年事務股」、明年將升格為「青年事務科」專責單位，就是希望讓年輕人沒有煩惱，在台中安居樂業。

(中時 )